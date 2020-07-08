حظك اليوم الأربعاء 8-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور عنيد ويكره التغيير المفاجئ، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يضع على عاتقك مسئوليات كبيرة ومع ذلك لا تضغط على الآخرين وامهلهم وقتا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تنزلق اليوم في حوارات تبوح فيها بأسرار.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد رياض، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أبريل.