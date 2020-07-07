تأجيل جلسة إثبات زواج هيفاء وهبي من مدير أعمالها

علمت "الوطن"، أن محكمة الأسرة قررت تأجيل قضية إثبات زواج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من مدير أعمالها والمنتج محمد وزيري إلى الثلاثاء المقبل الموافق 28 يوليو الجاري.

وعلمت "الوطن"، أن المحكمة استمعت في الجلسة التى عقدت اليوم إلى الشهود الذين استعان بهم محمد وزيري لتأكيد زواجه من هيفاء وهبي، والتي نفى محاميها ياسر قنطوش زواجهم.. مشيرًا إلى أن المحكمة لن تأخذ بشهادة تلك الشهود، حيث رفض بعضهم التأكيد على هيفاء بمدير أعمالها السابق.

وأقام الوزيري دعوى ضد هيفاء وهبي لاثبات زواجه منها، بعد أن تقدمت الأخيرة بدعوى قضائية تتهمه فيها بالنصب عليه فى 63 مليون جنيه.