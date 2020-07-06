هيفاء وهبي تطالب غرفة صناعة السينما بوقف عرض "أشباح أوروبا"

كشفت مصادر لـ"الوطن"، أن غرفة صناعة السينما استقبلت شكوى من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تطلب فيها إيقاف عرض فيلم "أشباح أوروبا" الذي تقوم ببطولته، ومن إنتاج مدير أعمالها السابق محمد الوزيري.

وقال مصدر من داخل الغرفة لـ"الوطن"، إن الشكوى سيجري دراستها جيدًا، والتحقق منها، خاصة وأنه لكي يجري إيقاف عرض أي فيلم لابد أن يكون هناك حكم قضائي أو من جهات رقابية.

واعتمدت هيفاء في شكواها على أن هناك قضايا متبادلة بينها وبين الوزيري، حيث إنها اتهمته من قبل بالنصب عليها في 63 مليون جنيه.

وتقدمت الفنانة اللبنانية بطلبات لنقابتي الموسيقيين والتمثيليين وغرفة صناعة السينما وجهاز الرقابة على المصنفات لإيقاف عرض الفيلم.