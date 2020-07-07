إخلاء حضانة من الأطفال بالغردقة وإغلاقها لمخالفتها الضوابط

أغلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، حضانة بمنطقة ذهبية بالغردقة لمخالفتها الضوابط وعدم حصولها على موافقة الفتح والعمل بها دون تقديم طلب الفتح، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزارة التضامن لإعادة فتح دور الحضانة وفقًا للاشتراطات والضوابط.

وتابعت إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإشتراك مع إدارة الغردقة الاجتماعية، الحضانات التي تقدمت بطلب للعمل وتوفير الاشتراطات الاحترازية، للتأكد من توفيرها وكفائتها.

ووردت معلومات للتضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر بوجود عدد من الحضانات، التي بدأت تستقبل الأطفال بدون تقديم طلب والحصول على الموافقة.

وتأكدت فرق التدخل السريع من المعلومات الواردة، وبالتوجه إلى الحضانة بمنطقة ذهبية بالغردقة، وجد بها ٧ أطفال مختلفة الأعمار، فجرى إخلاء الحضانة من الأطفال وغلقها.