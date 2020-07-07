صور.. السياحة الخارجية تنعش فنادق البحر الأحمر

أنعشت السياحة الخارجية فنادق البحر الأحمر تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران ابتداء من مطلع شهور يوليو الجاري، حيث استقبلت فنادق البحر الأحمر 987 سائحا من جنسيات أوروبية مختلفة على متن ستة رحلات طيران قادمة من دول سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا.

وتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بفنادق التى استقبلت السائحين وعبر السائحون عن سعادتهم بقرار عودة السياحة إلى فنادق البحر الأحمر.

وأكد مصدر ملاحي بمطار الغردقة الدولي عن استقبال رحلات طيران سياحية أخرى من خلال شهر يوليو الجاري ابتداء من العاشر من يوليو، لافتاً إلى عودة الطيران المباشر مع أوكرانيا بمعدل طائرة يوميا.

وكشفت منال صلاح، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية اليوم أن وزارتي السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية أصدرت 150 شهادة للسلامة الصحية للفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر، وذلك بعد أن اجتازت أعمال التفتيش على الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، مؤكدة أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بفنادق البحر الأحمر والمرور على الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة لمتابعة تنفيذ الضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

ومن جانبه أشار عصام على الخبير السياحي في تصريح للوطن، إلى أن مصر ضمن أول عشر دول سمحت حكومتها بعودة السياحة الخارجية حفاظا على حصتنا من السياحة العالمية.

وطالب عدد من ملاك ومديري شركات السياحة بالبحر الأحمر المنظمين للرحلات الداخلية السماح لهم بتنظيم رحلات اليوم الواحد الي القاهرة والأقصر تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية.

قال وائل المتولي مدير فرع الغردقة لشركة انيكس تورز العالمية في تصريح اليوم لـ"الوطن"، إن عددا من السائحين من نزلاء الفنادق السياحية طالبوا بإعادة تنظيم رحلات اليوم الواحد "أوفر دي" من الغردقة إلى الأقصر والقاهرة.

وناشد المتولي وزير السياحة بإصدار قرار إعادة تشغيل الرحلات اليوم الواحد موضحاً أن السائح جاء لزيارة معالم مصر وليس الإقامة الجبرية في الفندق لافتا إلى أن إقامته بالفندق دون رحلات ترفيهية ثقافية يخلق نوع من الملل وذلك من شأنه يصدر صوة سلبية للسياحة وأن إعادة تشغيل الرحلات سينعش القطاع السياحي.

وقال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن قرار عودة السياحة الخارجية كان من المفترض أن يصاحبه إعادة تشغيل حركة الرحلات الداخلية لأن السائح جاء لزيارة معالم مصر وليس للحبس في فندق سياحى طول مدة إقامته.

وأفاد أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر بأنه تلقى أكثر من شكوى من بعض ملاك شركات السياحة يتضرورا من توقف الرحلات الداخلية إلى الأقصر والقاهرة، لافتاً إلى أن وزارة السياحة هي المعنية بقرار بالسماح لهم لإعادة تشغيل الرحلات الداخلية للسائحين مما يساعد في انتعاش السياحة.