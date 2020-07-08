مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الثلاثاء 7 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:16

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 07:00

أذان العشاء 08:32

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:16

أذان الظهر 12:05

أذان العصر 03:44

أذان المغرب 07:08

أذان العشاء 08:42

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:20

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:34

أذان المغرب 06:58

أذان العشاء 08:29

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 03:26

أذان الظهر 12:16

أذان العصر 03:55

أذان المغرب 07:19

أذان العشاء 08:53

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر 03:12

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:40

أذان المغرب 07:04

أذان العشاء 08:38