مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-7-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:05 ص | الإثنين 06 يوليو 2020
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الإثنين 6 يوليو الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:14
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 07:00
أذان العشاء 08:32
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 03:19
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:34
أذان المغرب 06:58
أذان العشاء 08:29
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:14
أذان الظهر 12:05
أذان العصر 03:44
أذان المغرب 07:08
أذان العشاء 08:42
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
أذان الفجر 03:25
أذان الظهر 12:16
أذان العصر 03:55
أذان المغرب 07:19
أذان العشاء 08:54
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ
أذان الفجر 03:10
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:39
أذان المغرب 07:04
أذان العشاء 08:38