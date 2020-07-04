مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، السبت 4 يوليو الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:13

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 07:00

أذان العشاء 08:33

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:18

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:33

أذان المغرب 06:59

أذان العشاء 08:30

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:13

أذان الظهر 12:05

أذان العصر 03:43

أذان المغرب 07:08

أذان العشاء 08:43

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 03:23

أذان الظهر 12:15

أذان العصر 03:54

أذان المغرب 07:19

أذان العشاء 08:54

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر 03:10

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:39

أذان المغرب 07:04

أذان العشاء 08:38