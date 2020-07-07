وزير التموين: توفير 30 ألف رأس ماشية بمناسبة عيد الأضحى

أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توفير كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ولفت إلى طرح اللحوم الطازجة السودانية، بسعر 85 جنبه للكيلو، واللحوم البرازيلية الطازجة من 90 إلى 100 جنيه، بجانب توفير كل السلع الغذائية في جميع منافذ المجمعات الاستهلاكية، بدون زيادة فى الأسعار، كما يوجد أكثر من 30 الف رأس ماشية، استعدادا لعيد الأضحى، قائلا: "نطمئن المواطنين بتوفير كل المنتجات".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لإعلان بعض خدمات التحول الرقمي، في منظومة العلامات التجارية، بهدف التسهيل والتيسير على العملاء، ومنع التزاحم أمام ادارة العلامات، مع إتاحة الخدمات اللامركزية، في طلب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.