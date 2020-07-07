التموين لـ"المواطنين" : توافر الكمامات على البطاقات خلال 48 ساعة

وعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوافر الكمامات القماشية بشكل كامل في منافذ البقالين التموينين ومنافذ جميعتي، ومنافذ المقررات التموينية بالمجمعات الاستهلاكية خلال 48 ساعة، بعد تأخر طرحها منذ مطلع يوليو.

وكشف مصدر بالوزارة لـ"الوطن"، أن سبب تأخر طرح الكمامات على بطاقات التموين، رغم الإعلان عن توافرها بدءًا من مطلع يوليو، يرجع لتأخر الشركة الموردة في تسليم دفعات الكمامات للوزارة وشركاتها، مؤكدًا أن اليوم وغدا سيشهدان بدء الانفراجة المتعلقة بتوافر الكمامات، على أن تتوافر بشكل أكبر يوم الخميس المقبل، على أن تكون متوافرة بشكل كامل بدءا من الأحد المقبل.

ومدون على الكمامات مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الاستخدام ومنها أن يبدأ استخدمها للمرة الأولى بعد غسلها ويتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة 60 درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.