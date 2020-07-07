انطلاق مناورات واسعة النطاق لأسطول بحر الشمال الروسي

أعلنت قيادة أسطول بحر الشمال الروسي اليوم الثلاثاء انطلاق مناورات واسعة النطاق بمشاركة 30 سفينة حربية.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" عن بيان للمكتب الإعلامي لقيادة أسطول بحر الشمال أنه من المخطط أن تشمل هذه المناورات عدة مراحل مختلفة بمشاركة 30 سفينة حربية وغواصة وسفن تأمين ، بالإضافة إلى أكثر من 20 قطعة من معدات القوات الجوية وحوالي 40 قطعة من معدات سلاح المدفعية والصواريخ وسلاح الدفاع الجوي .

وأضاف البيان أن المناورات ستشمل كذلك قيام الوحدات الفرعية المشاركة فيها والتابعة لقوات الصواريخ وقوات الدفاع الجوي والمدفعية والقوات البحرية بتنفيذ تمارين إطلاق نار بالصواريخ والقنابل والطوربيدات.

وأكد قائد أسطول بحر الشمال، ألكسندر مويسيف، أن هذه المناورات سيتم تنفيذ الجزء الأكبر منها في الأماكن المخصصة للتدريب في بحر بارينتس وتنفيذ عدد من المهام في بحر النرويج.