الحركة الوطنية يفتح باب الترشح لـ"الشيوخ" على المقاعد الفردية

أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة اللواء رؤوف السيد، فتح باب تلقي طلبات الراغبين في الترشح على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ لجميع أمانات الحزب بالقاهرة والمحافظات.

وطالب الحزب في بيان له كل قياداته التنظيمية التي ترى في نفسها القدرة على خوض الانتخابات وينطبق عليها شروط الترشح التي أقرها القانون عليها التقدم بطلب للحزب.

وأكدت أنه على الراغب في الترشح أن يستوفي المستندات ويستكمل الأوراق المطلوبة والمعلن عنها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات ويتقدم بها إلى أمين عام الحزب بالمحافظة التابع لها وعلى كل أمين محافظة أن يتقدم بالأسماء المرشحة من أمانته للأمانة العامة خلال 3 أيام.

وطبقا للقانون رقم 141 لسنة 2020 فإنه يشترط الترشح لمجلس الشيوخ وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كالتالي :

١ - أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

4- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.

6- ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا في الحالتين الآتيتين:

أولاً: انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

ثانيا: صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.

كما يجب استكمال المستندات المطلوبة مع طلب الترشح وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كالاتي:

1- بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك.

2- صحيفة الحالة الجنائية.

3- إقرار يفيد صفة طالب الترشح (مستقل/ حزبي) فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يرفق شهادة صادرة عن الحزب المنتمي إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.

4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.

7- إيصال إيداع بـ10 آلاف جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

8- شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.

9- شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة الناخبين.

10- شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة والشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئة القضائية أو الوزراء ونوابهم أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

11- فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية وما يخصصه من أمواله.

12- التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.

13- إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق.

وأكدت الهيئة أن جميع الأوراق والمستندات التي تقدم تعد أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.