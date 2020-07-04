الجريدة الرسمية تنشر قرارات "الوطنية للانتخابات" بشأن انتخابات مجلس الشيوخ

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرارات أرقام (32 - 33 - 34 - 50 - 51) لسنة 2020، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ، وتحديد الجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس الشيوخ، وفتح باب الترشيح ومواعيده وإجراءاته فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وشملت القرارات قبول طلبات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية، لتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، وقبول طلبات مقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية، والمواقع الإلكترونية، لتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرارات اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنــــا

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