مصدر بالجيش الليبي ينفي تجاوز تركيا الخط الأحمر في ليبيا: الوضع بالجفرة مستقر

نفت مصادر بالجيش الوطني الليبي، الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام الموالية للاحتلال التركي بقصف أنقرة قاعدة الجفرة.

وكانت إحدى الصفحات الموالية لحكومة فايز السراج المدعومة من تركيا، والمتحصنة بالميليشيات الإرهابية، زعمت أنه تم استهداف منظومة دفاع جوي بالجفرة في منطقة "سوكنة"، باعتبار أن ذلك رد على استهداف الجيش الليبي قاعدة الوطية الجوية وإسقاط ضحايا أتراك فيها".

وأكدت مصادر بالجيش الليبي أنه لا صحة لما نقلته تلك الصفحات الموالية لحكومة السراج ولتركيا، وأن الوضع على ما يرام ومستقر في الجفرة وعلى كامل امتدادها.

وكان الجيش الوطني الليبي استهدف فجر الأحد قاعدة الوطية الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي، وتمكن من تدمير منظومة دفاع جوي تركية بـ 9 ضربات متتالية.

كما أكدت تقارير عدة سقوط قتلى أتراك بينهم قائد عسكري كبير، في ضربة موجعة للاحتلال التركي في ليبيا.