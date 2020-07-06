مستشار بأكاديمية ناصر: الجفرة خط أحمر وأردوغان لن يستطيع الاقتراب منها

قال اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن قوات تركيا لن تستطيع التعامل في مسرح العمليات الليبية كونها تتدربت على المسرح الأوروبي.

وأضاف خلال اتصال هاتفي، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على "قناة صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن أذرع حماية أردوغان لم تتمكن من اكتشاف الطائرات التي استهدفت قاعدة الوطية في ليبيا، مشيرا إلى أن قاعدة الجفرة خط أحمر ولن تستطيع تركيا الاقتراب منها.

وأوضح أن القوات المسلحة المصرية ستتدخل بشكل فوري حال اقتراب تركيا من الخط الأحمر، معلقا "أردوغان يلقي تصريحات كيفما شاء له للداخل التركي، لكن الواقع شيء آخر، ومع ذلك يجرب ويشوف".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي لم يدل بتصريحاته حول الخط الأحمر وهو في مؤتمر صحفي بل كان على رأس أكبر قوة جرارة في الشرق الأوسط.