الكهرباء: تطبيق جديد يسمح بالتحكم في الاستهلاك والشحن

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على توفير تطبيق يتم إضافته عبر الهواتف الذكية ومن خلاله يستطيع العميل متابعه استهلاكه، وأيضا شحن الكهرباء لديه من خلال التطبيق، وهو التطبيق الذي بدأ مع بداية الشهر الجاري.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلاميتين مفيدة شيحة ومني عبدالغني، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه يمكن للعميل التوجه لأقرب فرع للشركة وتحويل كارت الكهرباء لخاصية NFC للتمكن من استخدام التطبيق، والاستفسار عن التطبيق المناسب للشريحة الخاصة بالعداد.

وأوضح أنه يمكن الدفع عن طريق تطبيقات "ماي فوري"، بينما يختلف كل تطبيق عن غيره بحسب شريحة كل عداد، مؤكدا أن التطبيق يمكن المستهلك من شحن الكهرباء عبر هاتفه ومتابعة الاستهلاك بشكل مستمر.