شعبة الأدوية: تزايد الطلب على أدوية المناعة بعد عيد الفطر أدى لنقصها

قال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية، إنه ومع تزايد حالات مصابي فيروس كورونا عقب انتهاء عيد الفطر، تزاحم عدد كبير من المواطنين على الصيدليات لصرف العقاقير التي تساعد على رفع المناعة ما أدى لنقصها في الأسواق.

وأضاف "عوف"، خلال مداخلة له عبر "سكايب"، ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلاميتين مفيدة شيحة ومني عبدالغني، ويذاع على فضائية "CBC"، أن ظهور البروتوكولات العلاجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى زيادة الطلب من قبل المواطنين على عدد من العقاقير الطبية، موضحًا أنه لم يكن هناك نقص في الأدوية الأساسية في المواد الخام بسوق الدواء على مدار الـ6 أشهر الماضية.

وأكد أن عقاقير الفيتامينات في حال نقصها من الأسواق، من الممكن استبدالها ببعض الأطعمة التي تحوى الكثير من الفيتامينات، مشيرًا إلى أنه وبالرغم من إغلاق حركة التجارة مع الصين والهند، لم تعاني مصر نقصًا من أي عقاقير أساسية لأدوية الضغط والسكر ومرضى الصرع والسرطان.