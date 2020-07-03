"هانت".. 10 مؤشرات على اقتراب إنتاج أدوية كورونا

"فاضل على هزيمة الفيروس خطوة"، هكذا يبدو المشهد العام أمام واحد من أشرس الفيروسات التي مرت على البشرية، وهو كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد أن تكاثرت الأنباء، عن أكثر من عقار متواجد، يقي من شر الوباء الفتاك، وأخرى جارٍ إنتاجها لقتله إلى الأبد.

وتبث تلك الأنباء حالة من التفاؤل بين شعوب العالم، بأن الأزمة "هانت"، وانتهاء الوباء لم يبقَ عليه إلا القليل، وتستعرض "الوطن" أهم المؤشرات المحلية والعالمية على اقتراب إنتاج لقاح واقٍ من كورونا.

قرب إنتاج لقاح فعال ضد فيروس كورونا

كشف الدكتور المصري هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، عن توصل فريق بحثي من جامعة أوكسفورد البريطانية إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه من المتوقع أن يمنح هذا اللقاح الإنسان مناعة طويلة ضد الفيروس وليست مؤقتة، موضحا أن هناك آمالا كبيرة لتوفر اللقاح أواخر أغسطس المقبل، وأن مصر تعاقدت مع الشركة المنتجة لتوفيره للمواطنين.

3 أدوية أمريكية مرشحة لعلاج كورونا

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تفاؤله بأن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وذلك نقلًا عن فضائية "روسيا اليوم".

وقال "ترامب" في حفل أقيم في البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن "هناك ثلاثة أدوية أمريكية مرشحة لأن تكون لقاحًا ناجعًا ضد فيروس كورونا، وهي جيدة بشكل خاص"، مضيفًا: "اللقاحات الثلاثة جيدة حقًا، ونعتقد أننا سنحصل عليها قريبًا".

ضخ 928 مليون دولار لمضاعفة الطاقة فى تصنيع أدوية كورونا

أعلنت شركة فوجي فيلم القابضة المالكة لعقار أفيجان الياباني ضخها مبلغ 928 مليون دولار لمضاعفة طاقتها في منشأة تصنيع الأدوية في الدنمارك، التي تعهدت باستخدامها في إنتاج علاجات كورونا، في الوقت الذي تعزز فيه الشركة اليابانية محورها نحو الرعاىة الصحية.

بدء تصنيع دواء مصري لكورونا "يسيطر على الفيروس في 4 أيام"

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية في مصر (راميدا)، الثلاثاء، بدء تصنيع دواء "أنفيزيرام" لعلاج مرضى كورونا، وأثبتت التجارب السريرية نجاح العقار في السيطرة على الفيروس خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أيام من استخدامه، وهو على ما يبدو أسرع دواء لعلاج المرضى مقارنة بأدوية أخرى مثل "ريمديسيفير" الذي قلل فترة العلاج من 15 إلى 11 يوما.

الكويت تعتمد "ديكساميثازون" لعلاج كورونا

اعتمدت أقسام العناية المركزة في وزارة الصحة الكويتية، عقار "ديكساميثازون"، ليكون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا، بعد صدور توصيات من منظمة الصحة العالمية بهذا الصدد.

3 شركات تبدأ إنتاج أدوية لفيروس كورونا في مصر

وأعلنت اللجنة العلمية العليا المشرفة على وضع برتوكولات علاج كورونا بوزارة الصحة، أن هناك 3 شركات أدوية حصلت على موافقات لتصنيع دواء فافيبرافيرا لعلاج الوباء التاجي.

دواء مرضى كورونا سيتوفر بعد أسبوعين

وفي 29 يونيو، قال الدكتور أمجد طلعت المدير العام لشركة إيفا فارما المصرية للأدوية التي حصلت على ترخيص تصنيع "ريمديسفير" إن الشركة "بدأت في تصنيع عقار ريمديسيفير بطاقة إنتاجية 16 ألف حقنة يوميا ونحو 500 ألف حقنة شهريا، وتم التبرع بنحو 1200 جرعة لهيئة الدواء".

وأوضح أن الدواء يمنع الفيروس من أن يتكاثر في الخلية، ويساعد في تخفيض درجة حرار المريض بعد يومين، والسعال بعد 4 أيام، ومن المقرر توفره خلال أسبوعين.

130 لقاح كورونا يتم تطويرها.. و10 قيد التجارب

قالت الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أنَّه لابد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، مبينة أنَّه يوجد 130 لقاح يتمّ تطويرها، منها 10 لقاحات دخلت مرحلة التجارب السريرية، مؤكّدة "عندما يتوفر اللقاح سيتوفر للجميع بشكل عام".