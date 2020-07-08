كورونا يجبر أهل النوبة على الاحتفال بيومهم العالمي عبر مواقع التواصل

"فخور أنا بحضارتي بطيبتي بهيبتي وعزة نفسي الما بتزول أبداً أصل بطبعي النوبي أنا فخور أنا"، بهذه الكلمات التي يتغنى بها النوبيون في يوم النوبة العالمي والذي يوافق 7 يوليو من كل عام، يحتفل أبناء النوبة في العالم بيومهم التراثي، ومع الظروف والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا اكتفى النوبيون حالياً بالاحتفال عبر مواقع التواصل فقط دون الاحتفالات الرسمية والحفلات الغنائية والرحلات إلى المواقع والجزر النوبية التي كانوا يحتفلون بها سنوياً في مثل هذا اليوم.

تقول نجاة سيد علي من القيادات النوبية بأسوان والتي يطلق عليها النوبيون "كنداكة النوبة" بمعنى ملكة النوبة، "نوبة ماليي سلام" وهي تعني باللغة النوبية "النوبة كلها سلام" ففي يوم النوبة العالمي دائماً ما نقول هذه الجملة فالمجتمع النوبي في مصر جاذب لجميع البشر بطبيعته وبشوش ومضياف وأمين، وطبيعة النوبة في حد ذاتها هي رسالة للعالم في جمال مصر بطبيعتها الخلابة الجذابة والتمسك بالعادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية.

وعن الاحتفال بيوم النوبة العالمي قالت نجاة، الرقم 7 وهو باللغة النوبية يسمى"كولود" هو أحد أهم الأرقام المحببة لأبناء النوبة في العالم وله عندهم دلالات وقدسية خاصة فالرقم 7 يحتفل به في المناسبات المختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر في يوم السبوع أي اليوم السابع من الولادة تنزل السيدة النوبية بمولودها لمياه نهر النيل وتغسل له وجهه 7 مرات ثم تُلقي العائلة 7 حبات من الفول أو أي بقوليات في النيل.

وتابعت نجاة، رقم 7 موجود حتى في احتفالات الزفاف ففي اليوم السابع تقفز العروس في احتفالات مصحوبة بالأغاني النوبية فوق المبخرة التي تحتوي سبعة أنواع من البخور المتنوع ، لـ7 مرات، وكذلك الأفراح تستمر 7 أيام في كثير من القرى النوبية ولذلك فالنوبيون يحبون رقم 7 ويحتفلون به في اليوم السابع من الشهر السابع في السنة الميلادية.

وقالت الدكتورة راندا خالد إحدى القيادات النوبية بمركز نصر النوبة والمهتمة بالتاريخ الأفريقي، هو حدث مهم لكل شخص نوبي لأنه يُعيد ذكرياتنا الجميلة من جديد، خاصة في ظل أزمة كورونا التي طفحت على هذا التوقيت، فالمجتمع النوبي تعود أن يقضي أفراحه في 7 ليالي، لكن هذا العام بسبب الفيروس اللعين أصبح الأمر مكتفيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونتمنى أن يزيح الله عنا هذه الغمة ونعود ونحتفل العام المقبل في ربوع مصر كلها بهذا اليوم المميز في التاريخ النوبي.

وقال طارق منير أحد القيادات النوبية بأسوان، إن اليوم العالمي للنوبة هو بمثابة تذكير للعالم لحضارة تاريخية أصيلة وإنسانية عميقة المعانى والدلائل لعراقة الإنسان النوبى وأصالته، واليوم العالمي للنوبة يعتبر رسالة خاصة من النوبة للعالم بأثره تحثه فيه على ضرورة النهل من آثاره والاستفادة الإنسانية من فكر وثقافة النوبة، وتعتبر النوبة كما عرفها علماء الآثار بالعالم هى (رواق أفريقيا) أقدم حضارة للبشر على وادى النيل فى أفريقيا تشير الدراسات العالمية إلى أن عمرها حوالى 12 ألف عام قبل الميلاد، وهو ما أشارت إليه الدكتورة شيرين فى اجتماع اللجنة التأسيسية للدستور الجديد 2014.

وتابع: يريد النوبيون من احتفالهم السنوى باليوم العالمي للنوبة، هو الدفاع عن عراقة ثقافتهم وأصالة تاريخهم الكبير ولغتهم الفريدة الأصيلة ناهيك عن التقاليد والعادات والآداب وأهم صفاتهم وسماتهم، والنوبيون يريدون ألا تندثر حضارتهم ولغتهم وثقافتهم بمضمون القوميات التى تعج بها المنطقة كثيرا، النوبيون مصريون وطنيون لا أحد يزايد على وطنيتهم أبدا.