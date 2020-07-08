مركز أسوان يشن حملة مكبرة لمراقبة أسواق "الصداقة الجديد"

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، مساء أمس، حملة تفتيش مكبرة بحي الصداقة الجديد، بالتعاون مع مديرية الصحة وإدارة شؤون البيئة وغيرها من الجهات المعنية، استكمالا للجهود المبذولة لتنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتكثيف الحملات المكبرة لمراقبة الأسواق والتأكد من جودة السلع والمنتجات المعروضة، ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد.

وبحسب بيان صادر عن مكتب إعلام ديوان محافظة أسوان، أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر مخالفة نشاط، ونشاط دون ترخيص، وتحرير 9 محاضر مخالفة للاشتراطات البيئة وللنظافة، و23 إنذارا لمخالفة الإجراءات الوقائية، وإعدام 57 كيلو أغذية مجمدة وجبنة رومي، مع ضبط 33 زجاجة خل، وجرى إرسالها إلى المعمل للفحص والتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.