وزيرة التخطيط: : أزمة فيروس كورونا ساهمت في تسريع العمل على أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بجودة التعليم

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه في كل أزمة هناك دائمًا حافز للتغيير، وقد ساهمت أزمة فيروس كورونا في تسريع العمل على الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بجودة التعليم وكذا الأهداف المرتبطة بالابتكار والبنية التحتية والتكنولوجيا.

أضافت السعيد أن الأزمة الحالية أثبتت أنه يجب إعادة النظر في ترتيب أولوياتنا بتوجيه المزيد من التركيز على أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان وكذلك الحد من عدم المساواة.

تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تولي أولوية كبيرة للتركيز على مجالات متعددة منها قطاع الصحة، وتوسيع نطاق تغطية مبادرات الحماية الاجتماعية ، وزيادة الاستثمارات العامة، ومعالجة الفجوات التنموية الداخلية من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.

جاء ذلك خلال كلمة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء أثناء مشاركتها بفعاليات اليوم الأول للمنتدي السياسي رفيع المستوي المعني بمتابعة أهداف التنمية المستدامة، والذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الفترة من 7 إلي 16 يوليو الجاري.