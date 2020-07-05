وزيرة التخطيط: توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية

شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، في الجلسة الختامية لسلسة الجلسات التي أطلقتها الوزارة ممثلة فى مشروع "رواد 2030" الأسبوع الماضي؛ حول "ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية"، والتي انعقدت علي مدار 8 أيام متصلة؛ عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وشارك بها نخبة من الوزراء والمتخصصين فى مجال ريادة الأعمال.

وخلال كلمتها، أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن توطين أهداف التنمية المستدامة علي مستوي محافظات الجمهورية هدف أساسي، متابعة أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال سيكون له دور رئيس في عملية التوطين.

وأضافت السعيد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت سببًا في نهضة العديد من الدول اقتصاديًا وخاصة الأفكار المبتكرة منها والتي تساهم في حل المشاكل المجتمعية.