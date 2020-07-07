الأمن القومي بالنواب: "العصار كان مقاتلا بدرجة إنسان"

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الفريق الراحل محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وافته المنية، أمس، بعد صراع طويل مع المرض، وكان صديقا عزيزا له.

وأضاف "عامر"، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "صدى البلد"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الراحل يشهد له الجميع بالاحترام والإخلاص والتفاني من أجل عمله ورفعة رايته، موضحًا أنه كان يعمل ليل نهار من أجل تطوير الجيش المصري في أنظمة تسليحه من خلال القطاع الذي تولاه وهو الانتاج الحربي.

وأكد أنه قدم الكثير من الابتكارات الجديدة لدعم تطوير وكفاءة القوات المسلحة قائلًا: "كان مواطنًا صالحًا ومقاتل بدرجة إنسان في كل حياته".