أحمد فهمي لـ"الوطن": أحتاج لراحة 3 أسابيع بعد إصابتي بشرخ في الركبة

كشف النجم أحمد فهمي، تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بشرخ في الركبة أثناء مباراة لكرة القدم جمعته بعدد من أصدقائه.

وقال فهمي، لـ "الوطن"، إنه سيخضع للراحة لمدة 3 أسابيع وفقًا لتعليمات الطبيب، حيث إن إصابة ركبته جاءت دون تعرضه للالتحام مع أحد، بحسب قوله.

وكشفت مصادر مقربة من فهمي لـ "الوطن"، أمس، إصابة الأخير في ركبته إثر حركة فجائية لجسمه ودون تعرضه لالتحام مع أحد، حيث اشتبه طبيبه المعالج في إصابته بقطع في الرباط الصليبي، إلا أن الأشعة أثبتت وجود شرخ في الركبة يحتاج للراحة.

ويستعد فهمي لاستئناف تصوير فيلمه الجديد "السقوط في حلم سوسن" خلال الفترة المقبلة، والذي تدور أحداثه في أجواء من الفانتازيا والكوميديا، وتشاركه البطولة كل من روبي، عمرو عبدالجليل، خالد أنور ومايان السيد، من إخراج أحمد الجندي.

وآخر أعمال أحمد فهمي، مسلسل "رجالة البيت"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركه البطولة كل من أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.