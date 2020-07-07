فيديو.. "فوربس" ترجح تحول الإمارات لمركز آسيا المالي

رجحت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن تصبح الإمارات العربية المركز المالي لآسيا بعد فقدان هونغ كونغ لمكانتها بسبب العقوبات الأمريكية، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

واستند تقرير "فوربس" إلى تمتع الإمارات بعلاقات جيدة مع كل من الشرق والغرب، وتشكل حلقة وصل بين أوروبا وباقي الدول الآسيوية.

وأوضحت المجلة، أن الإمارات لا تفرض ضريبة على الدخل، وهي واحدة من أكثر الدول أمانًا في العالم وتستضيف مقرات الكثير من الشركات الـ2000 الأقوى عالميًا، من بينها بنوك أمريكية وصينية وبها أكثر من 4 آلاف شركة صينية.

وتصنف الإمارات في المرتبة الـ 16 ضمن تصنيف الأعمال "دوينغ بيزنس" الذي يقيس سهولة الأعمال ويسرها في الدولة، وحلت في "المرتبة الأولى" من حيث سهولة الربط بالكهرباء والثالثة من حيث الحصول على رخص البناء وإنفاذ العقود.

وأوضح التقرير، أن الإمارات تمتلك ترسانة ضخمة تتمثل في مركز دبي المالي وسوق أبوظبي العالمي، ويوجد 26 مليار دولار كأصول مدارة تحت إدارة سوق أبو ظبي العالمي، كما أن أكثر من 90% من كبار المديرين التنفيذيين الإقليميين للشركات العالمية يقيمون في الإمارات.