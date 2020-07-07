الطبيب المعالج لرجاء الجداوي ينفي شائعة وفاته: "أنا بخير ونزلت أجازة"

نفى الدكتور محمد خالد المعالج للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة عن وفاته.

وقال "خالد" لـ"الوطن"، إن ما تردد هو شائعات لا أساس لها من الصحة، ولا يعرف ما هو مصدرها، مشيرًا إلى أنها لم تؤثر عليه ولم يلتقت لها.

وأضاف الطبيب المعالج لرجاء الجداوي، أنه الآن بصحة جيدة وتحسن عن الفترة الماضية.

وتابع "خالد": "أنا كويس الحمد لله ونزلت أجازة عادي جدًا".

كانت شائعات انتشرت مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة الدكتور محمد خالد المعالج للفنانة رجاء الجداوي، بعد تعامله معها في أثناء رحلة علاجها.