هاني البحيري ينعي رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة: "كانت أما وصديقة لي"

نعى هاني البحيري مصمم الأزياء العالمي، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، قائلًا إنها كانت عزيزة وغالية وأم وصديقة وأخت، متابعًا: "كنت بحس إنها كانت من سني، ومكنتش أحب أتكلم عنها أبدًا وأقول الراحلة".

وأضاف خلال مداخلة له عبر تطبيق "زوم"، ببرنامج السفيرة عزيزة عبر شاشة dmc: "كنت مرتبط بها معنويًا ونفسيًا، كنت أشعر دومًا أنها أمي وصديقتي وأنسى أنها فنانة، وبدأت علاقتنا منذ 18 عامًا، ورشحتني لعمل فاشون شو، وكان الراحل حافظ إسماعيل صديقًا لها في هذا الوقت، وقالت لي إنني سأقدم فاشون شو متكامل، وحافظ حاجته تجنن".

وتابع: "كانت عادلة أوي، وقالت إنها ترشح الأفضل، ومن ساعتها علاقتي بدأت بيها، وفي آخر 11 سنة، وكانت تقول رأيها في الكوليكشن، ومكنتش بتتكسف، وعرفتني إزاي أنتقد نفسي، عشان أكون معدي على الستيدج".

وأردف، أنه تعلم منها الثقة في الله، ثم الثقة بالنفس وأن يثق بأن الله سوف يجعله ينجح: "وكان في بيني وبينها معزة وصدق رهيب في التعامل".