عاجل.. إصابة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي بكورونا: "مية نار في جسمي"

كشف الدكتور محمد خالد مدير العناية المركزة بمستشفى عزل أبوخليفة والمشارك في علاج الفنانة رجاء الجداوي تفاصيل اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال خالد في تصريح خاص لـ"الوطن" إنه أصيب بالإعياء يوم الأربعاء الماضي وشعر بتعب شديد وإجهاد وارتفاع في درجة الحرارة مشبهًا ما شعر به بأنه: "مية نار بتجري في جسمك" مؤكًدًا أنه شاهد هذه الأعراض في المرضى الذين عالجهم.

وأوضح خالد أنه شك في إصابته بالمرض وعزل نفسه في المستشفى على الفور وبدأ في تلقي العلاج، مشيرًا إلى أنه أجريت له مسحة ليل الجمعة وظهرت النتيجة إيجابية يوم السبت، لافتًا أنه معزول الآن ويتلقى العلاج داخل مستشفى عزل أبوخليفة.

وفي سياق متصل أعرب خالد عن تمنياته للفنانة رجاء الجداوي بالشفاء العاجل هي وجميع المرضى ووصفها بأنها "إنسانة طيبة ومحترمة"، مشيرًا إلى أنه كان يشارك في علاجها ضمن الفريق القائم بعلاج المرضى.