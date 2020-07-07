الأورمان: استراتيجية جديدة لـ"صك الأضاحي" واستهداف نصف مليون أسرة

قال محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية وضعت استراتيجية جديدة في إطار "صك الأضاحي" لتحصيل الأموال من المتبرعين وإيصال لحم الأضاحي إليهم، وتوزيعها على المحتاجين في كل ربوع مصر.

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن صك الأضحية يستهدف نصف مليون أسرة مصرية في عيد الأضحي، قائلًا: "كل أسرة هيتوزع عليها 2 كيلو لحمة"، موضحًا أنه بعد سؤال دار الإفتاء عن مدى جواز تقسيط "صك الأضحية" على مدار 6 أشهر أكد الدار جواز تقسيط صك الأضحية لاستهداف عدد أكبر من المواطنين.

وبالنسبة لمرضي كورونا قال إن نصيبهم الشرعي سيصلهم حتى باب المنزل، قائلًا: "ثلث صك الأضحية 9 كيلو للبلدي و12 كيلو للمستورد الكبير هيوصلولك لحد بيتك، وأحنا بنوزع ما ينوب عنك لاستهداف 2.5 مليون مواطن".