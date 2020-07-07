3 طلاب يفشلون في استكمال امتحان الثانوية بالدقهلية بسبب الحرارة والإغماء

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إصابة 5 طلاب ومراقب أثناء امتحانات الثانوية العامة والأزهرية اليوم، وتقديم المساعدات الطبية لهم، مشيرًا إلى أن اثنين منهما تمكنا من استكمال الامتحان، فيما لم يتمكن 3 طلاب من استكماله.

وقال "مكي"، إن مستشفى السنبلاوين استقبل مراقب لجنة بمدرسة الثانوية بنات بالسنبلاوين، يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وتلقى العلاج اللازم وتحسنت حالته، ولم يستكمل عمله باللجنة.

وأصيب طالب بمدرسة أحمد فاروق الثانوية بميت غمر بارتفاع بالحرارة ونُقل إلى المستشفى، ولم يعد لاستكمال اللجنة، كما استقبل مستشفى أتميدة طالبًا من لجنة جمال طومان باتميدة لإصابته بإغماء، ولم يعد لاستكمال اللجنة.

واستقبل مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة طالبة من مجمع شها الثانوي، لإصابتها بهبوط حاد واستقرت حالتها ولم تستكمل اللجنة، فيما أصيبت طالبة بمدرسة الشناوي بطناح باضطراب نفسي، وتلقت العلاج اللازم باللجنة واستكملت الامتحان.

وتعرضت طالبة بمدرسة بلقاس الثانوية بنات لارتفاع بدرجة الحرارة، ونُقلت إلى مستشفى بلقاس، وتلقت العلاج قبل الامتحان ثم عادت مرة أخرى إلى اللجنة.