نادر سعد: الحكومة تدرس منع البناء مدى الحياة في بعض المناطق

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تتجه إلى منع البناء في بعض المناطق والأحياء والمدن، مشيرًا إلى أنها لن تحددها حتى تنتهي اللجنة المختصة من إعداد تقريرها، وهي ممثل فيها وزارة الإسكان والتنمية المحلية والجهات المعنية في المحافظات، والاستعانة بكليات الهندسة والتخطيط العمراني في جامعتي القاهرة والإسكندرية.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن تراخيص البناء من الآن فصاعدًا ستكون بشروط جديدة، وقد ينتهي بهم الأمر إلى أن يكون أحد الأحياء في القاهرة لا يقبل المزيد من المباني السكنية، حينها سيصدر قرار من رئيس الوزراء بحظر البناء في هذا الحي أو المنطقة مدى الحياة، وسيكون مسموحًا فقط بالبناء لأغراض أخرى مثل المستشفيات والتعليم.