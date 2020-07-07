نادر سعد: الحكومة عازمة على تكرار تجربة تطوير ميدان التحرير

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تنظر في طلبات التصالح التي قدمها عدد من المواطنين، لكي يحصلوا على الوضع القانوني.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن سداد مبلغ جدية التصالح لا يعني اكتساب أي موقف قانوني، إذا كانت الحالة لا يجوز فيها التصالح، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يعفيه من الإزالة الفورية إلى حين صدور القرار النهائي الذي قد يقضي بإزالة المبنى، على أن يرد المبلغ مرة أخرى للشخص الذي أزيل مبناه المخالف.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه لا يوجد تحديد دقيق لعدد المخالفات، مشيرًا إلى أنه سيجري حصرها بعد يوم 30 سبتمبر.

وشدد على أن من يخالف قرار وقف البناء لمدة 6 أشهر للنيابات العسكرية، حيث أحيلت 16 ألف مخالفة للنيابة العسكرية.

ومن ناحية أخرى، كشف "سعد"، عن عزم الدولة على تكرار تجربة تطوير ميدان التحرير، قائلًا: "الصورة في ميدان التحرير جميلة، وسنكرر تجربة تطوير ميدان التحرير في ميادين أخرى، حيث أكد رئيس الوزراء هذا الأمر في اجتماعه اليوم مع وزير الآثار، وسنبدأ من عدة ميادين في القاهرة، مثل طلعت حرب والعتبة وسننتقل إلى ميادين أخرى في باقي المحافظات".