نجل الفريق العصار يشكر السيسي على الهواء: "فخورون بتكريم والدنا"

قال المهندس أحمد العصار، نجل الفريق الراحل محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن أسرته بأكملها فخوره بوالده لانتمائه للقوات المسلحة المصرية، مشيرًا إلى أن والده كان مريضًا وبقي في المستشفى لفترة، معربًا عن سعادته برسائل الناس وحبهم لوالده، موضحًا أن كلمات النعي من رئيس الجمهورية أمس كان لها أثر بالغ على الأسرة بأكملها.

وتوجه "العصار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته على الاهتمام الشديد والرعاية لهم، موجهًا الشكر للقوات المسلحة ووزارة الانتاج الحربي، على تكريم والده، معقبًا: "فخورون بهذا التكريم".

وأكد نجل الراحل، أن والده كان لديه شغف شديد بعمله وكان لديه انتماء شديد للقوات المسلحة منذ صغره، وكان يخلص في عمله لوجه الله، وهذه عقيدة جميع ضباط القوات المسلحة.