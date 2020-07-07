التنمية المحلية: 3 مسابقات لضخ دماء جديدة داخل الوزارة

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه تم إقامة 3 مسابقات للعمل بالوزارة، من أجل ضخ دماء جديدة، لمواجهة مخالفات البناء التي تتم في كل ربوع مصر: "الوزير أكد على أن المخطئ يتحمل نتيجة خطأه".

وأضاف "قاسم"، خلال استضافته ببرنامج" الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية تفرض هيبتها خلال الفترة الحالية، تجاه كل من سولت له نفسه التعدى على أراضيها، وسيتم الانتهاء من تلك الأزمة في فترة قريبة جدا، موضحا أن الوزارة تسلمت حتى الآن، 335174 طلب تصالح من المواطنين، حتى أول الشهر الجاري، ومن المتوقع أن تزيد تك الإحصائية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكد أن الوزارة حررت 200 مخالفة في مختلف المحافظات المصرية، على خلفية الفتح بعد الإغلاق الخاص بفيروس كورونا، وناشد المواطنين بالتحرك في حال تم رصد أية مخالفات من قبل البعض لعدم 01150606783.