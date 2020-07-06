التنمية المحلية: استرداد 6 ملايين متر مربع من أراضي الدولة

قال الدكتور خالد قاسم، معاون وزير التنمية المحلية، إن الوزارة أزالت 7859 مبنى على أراضي الدولة خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى 4 يوليو الجاري.

وأشار "قاسم" إلى استرداد 6 ملايين متر مربع، وإزالة 19 ألف و556 مخالفة على أراض زراعية بمساحة 4499 فدانًا، و2192 حالة زراعة على أملاك الدولة بمساحة 17 ألف فدان.

وأضاف "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن المخالفين يتم محاسبتهم وإحالتهم للنيابة العسكرية، موضحًا أنه نتيجة لجهود الدولة تقدمت 335 حالة للتصالح، تتصدرها المنوفية ويليها الجيزة والدقهلية والبحيرة والقليوبية وبني سويف والمنيا والشرقية.

وأوضح أنه جرى منح مهلة للمحافظات منذ الأربعاء الماضي وحتى 3 أشهر لطلاء واجهات العمارات السكنية، لافتًا إلى أن من لم يتلزم بطلاء العمارات فسيتم قطع الخدمات عنها حتى تلتزم بالاشتراطات.