5 فنانين كبار رحلوا عن عالمنا خلال عام 2020

شهد عام 2020 رحيل عدد من نجوم الفن، حيث بدأ العام برحيل الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي يوم 16 يناير عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة في منزلها.

واختفت الفنانة الكبيرة ماجدة عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، واقتصر ظهورها على المناسبات العائلية والخاصة فقط.

نادية لطفي رحلت عن عالمنا يوم 4 فبراير عن عمر ناهز الـ 83 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالتها الصحية فى الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ استعادت وعيها بشكل طفيف، إلا أنها توفيت بسبب مشاكل في الرئة.

ورحل عن عالمنا الفنان الكوميدي الكبير جورج سيدهم يوم 27 مارس عن عمر ناهز الـ 82 عامًا داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة، بعد صراع مع المرض.

وتوفي الفنان حسن حسني يوم 30 مايو بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى قبل وفاته بيوم واحد.

وبعد أشهر قليلة لحقت به صديقته الفنانة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا أثناء تصويرها مسلسل "لعبه النسيان" لتصارع المرض حوالي 43 يومًا قبل أن ترحل عن عالمنا 5 يوليو عن عمر يناهز الـ 82 عامًا.