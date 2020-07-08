حظك اليوم الأربعاء 8-7-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج القوس بالكرم والانطلاق والحماس، والحيوية، كما أنه يعشق الحرية والسفر حول العالم والتعرف على الثقافات الأخرى، بالإضافة إلى امتلاكهم روحا منطلقة تجعل منهم أشخاصا ذوي ثقافة وعقليّة منفتحة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يمدك بروح هادئة ويمنحك لباقة ودبلوماسية وجمالا في المظهر والجوهر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد تجمعك اليوم بالأخوة والأحباب أوقات هانئة وقد يسمح لك الوقت بالتحرر من القيود.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر.