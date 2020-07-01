حظك اليوم الأربعاء 1-7-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

لا يتقبل رجل برج القوس نصائح من الآخرين بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يطالبك أن تكون واقعيا ولا تنخدع بالكلمات المعسولة والوعود الكاذبة، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد وينفعك الكتمان والتأمل وعدم الزهو.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة السلبي يطالبك أن تهتم بصحتك وألا تعلن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.