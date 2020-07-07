عبير موسي: تلقيت تهديدات بالتصفية الجسدية بسبب هجومي على الغنوشي

قالت عبير موسي، رئيس حزب الدستوري الحر في تونس، إنها تلقت تهديدات بالتصفية الجسدية، وهناك دعوات للتخلص منها لتستقر الأوضاع السياسية في البلاد بسبب هجومها الدائم على راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي الإخواني، موضحة أنها تتعامل مع التهديدات بمسئولية ولن تتخاذل عن الدفاع عن بلدها لأخر قطرة في دماءها.

وأضافت رئيس حزب الدستوري الحر في تونس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن حزب الدستوري الحر معتاد على تقديم دماءه من أجل الوطن، "هذه التهديدات لن ترهبنا ونتخذ الحيطة والحذر ولن يثنينا ذلك عن الدفاع عن الوطن، وستبقى تونس درة المغرب العربي والعالم أجمع، وتكون بؤرة نشر للسلام والوسطية ونبذ التطرف والعنف والمشاريع الرامية للدماء".

وأوضحت أن حزب النهضة غير قانوني، ولدينا وثائق تُشير إلى وجود أعضاء في حزب النهضة يجملون جنسيات أخرى غير تونسية، فحزب النهضة ينفذ أجندة الإخوان، وراشد الغنوشي ذراع الإخوان في نشر أجندات الجماعة في المغرب العربي، مؤكدة أن أعضاء حزب النهضة في تونس يتلقون تمويلا من قطر عن طريق جمعية علماء المسلمين القطرية، التي يتزعمها القرضاوي.

وأشارت إلى أن النهضة وفر لنفسه غطاء قانوني، وتبين أنه باطل وغير مطابق للمواصفات، وجميع الدلائل تُشير إلى أن حزب النهضة أصبح خطر على الأمن القومي التونسي، كما أن الشعب التونسي يرفض هذه الجماعة، ويرفض أن يكون تحت إمارة أي جهة خارجية، وأن تتحول تونس لولاية عثمانية، فتونس لها سيادتها الوطنية، ويرفض أن ينخرط بأي أجندة تهدف لطعن الجارة ليبيا والتدخل العسكري فيها والمس بمصالحها.