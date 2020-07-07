خالد أبوبكر: جنازه العصار مهيبة.. والسيسي يرسخ للقيم في مصر

قال خالد أبوبكر، إن جنازة الفقيد الفريق محمد سعيد العصار كانت مهيبة تليق بحجم وتاريخ هذا القائد الكبير وخدمته لبلده وقواته المسلحة.

وأضاف "أبوبكر" خلال تقديمه لبرنامجه "كل يوم"، والمذاع على فضائية "ON E"، أن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس إنسانيته وكونه شخص دمث الخلق، موضحا أن مشهد مصر الدولة، اليوم، في الجنازة يعد مشهدا للأصالة ومنظومة القيم التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي: "رئيس الدولة إن أرادها بيضاء فهي بيضاء او سوداء فهي سوداء".

وأكد أن الرئيس السيسي يقوم حاليا ببناء منظومة من القيم إلى جانب سعيه الحثيث لبناء منظومة إنشائية تليق بمصر وشعبها، مشيرا إلى أنه يحسب للواء العصار خدمته لبلاده والشعب المصري بكل تفاني وإخلاص.