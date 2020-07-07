كلية "الطب" بجامعة مصر تنجح في عقد اختبارات سنوات النقل بأحدث تقنيات التعليم عن بُعد

فى ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة التى تتبعها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، نجحت كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى عقد الاختبارات النهائية العملية والنظرية لطلاب سنوات النقل للثلاث فرق الأولى بالكلية بالكامل عن بُعد، وذلك بتوجيهات ورعاية الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء.

وقامت بالاشراف على لجنة الاختبارات عن بُعد بالكلية، الاستاذة الدكتورة فوزية أبو الفتوح عميد الكلية، والأستاذ الدكتور نهاد المحبوب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والسادة أساتذة الكلية وفريق العمل المكون من الاستاذة الدكتورة هبة عبد العاطي رئيس مركز تطوير التعليم، والاستاذة الدكتورة نانسي زغلول رئيس لجنة التعليم الالكتروني بالكلية، وذلك بدعم من شركة كوركت لبرمجة وإدارة الاختبارات الإلكترونية، حيث تلقى الطلاب الاختبارات على أجهزة الكمبيوتر فى منازلهم، بما فى ذلك الطلاب الوافدين من دول عربية وأفريقية وعدد من الدول الأوروبية، رغم عدم تواجدهم فى مصر، وتمت تأدية الامتحانات بسهولة ويسر وبدون أية شكاوى من الطلاب الذين سعدوا بحرص الجامعة على تقدمهم المهنى رغم الظروف الصعبة التى تواجه العالم بسبب جائحة كورونا.

وأشادت الاستاذة الدكتورة فوزية أبو الفتوح عميد الكلية، بالعمل المتكامل والدقيق الذى قام به فريق المهندسين ومسؤولى الدعم الفنى الذى شرف بمعاونة السادة أعضاء هيئة تدريس بالكلية منذ بداية التعاقد بعد الامتحانات التجريبية وحل المشاكل التقنية وحتى نجاح انعقاد الاختبارات النهائية، وتقديم النتائج النهائية وجميع التقارير التحليلية بأنواعها المختلفة.

وفى هذا الاطار صرح الاستاذ الدكتور محمد العزازى أن هذا النجاح يعتبر خطوة على الطريق لتحديث نظم التدريس وتقييم الطلاب والتجول الرقمى فى نظم التعليم الذكى الذى يعد من أهم أهداف الجامعة، موضحا أنه سيتم تطبيقه بصورة أوسع وأشمل وأكبر فى المرحلة المقبلة.

كما أشاد الأستاذ الدكتور مختار الظواهرى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتجربة التى حرصت على التقدم المهنى مع الحفاظ على صحة الطلاب، سواء فى مصر أو خارجها، موضحا أن التقنية التى تم اجراء الاختبارات بها تميزت بالوضوح لكل الطلاب على حد سواء، كذلك اتسمت بالدقة وسهولة التعامل معها من قبل الطلاب وهيئة التدريس، وأيضا سرية الامتحانات.