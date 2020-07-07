أستاذ علم فيروسات: كورونا قد يبقى على الأسطح الورقية 4 أيام

قال الدكتور يحيى مكي أستاذ علم الفيروسات، مقيم في فرنسا، إن فيروس كورونا، ليس كالبعوض أو كالعصفور يطير من مدينة إلى أخرى، وأثبت العلماء، أن أي مريض مصاب بهذا الفيروس، وكان المكان مغلقًا، فإن المريض إذا تكلم فإن الرذاذ يطير في الهواء ويحمل الفيروسات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC"، أن هناك دراسة أخرى، أثبتت أن الفيروس يمكن أن يبقى على الحديد لمدة 5 أيام، و4 أيام على الورق، ما دام الرذاذ موجودًا: "وكنا نحسب أن هذا الفيروس ينتشر في الشتاء والخريف، لكنه منتشر في أشهر الصيف في أمريكا والدول العربية".

وتابع: "في مصر بلغنا الذروة، وبدأت الأعداد تقل، وهذا مبشر خير، والفيروس يبقى في الهواء، وكل العمال في الإدارة والمستشفيات والوزارات الذي فيه مكيفات مركزية، فعليهم أن يدخلوا بقناع لأنه يسبب خطر نقل العدوى".

وواصل: "الفيروس لا يُرى إلا بالمجهر الإلكتروني، وعندما يدخل الجسم في أول 24 أو 48 ساعة، فإن 1000 مليار نسخة منه تتكاثر في جسم الإنسان، ولا يجب السماح بزيارة العائلات للمرضى في المستشفيات، ويجب فتح النوافذ وتغيير الهواء والجو في أي مكان يتواجد فيه المريض، للقضاء بنسبة 80% على الفيروس، والرياضات في القاعات المغلقة والأعراس والحفلات والسينمات مازالت ممنوعة في فرنسا".

وأتم: "مع رفع الحجر الصحي وصلنا إلى 302 بؤرة جديدة في فرنسا، والقناع هو الوسيلة الوحيدة اليوم للوقاية، كما يجب تجنب التقبيل وعدم الاجتماع والتواصل في المناسبات لتفادي انتشار المرض، حتى نستطيع بداية العام الدراسي المقبل".