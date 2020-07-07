صور.. خروج آخر 15 مصابا بكورونا من نزل شباب الطود بالأقصر

أعلن الدكتور أحمد خليل، مدير فريق العزل الصحي المتواجد بنزل شباب الطود، جنوب الأقصر، والذي خصص لعزل الحالات البسيطة المصابة بأعراض فيروس كورونا، خروج آخر 15 حالة، ومغادرتهم المقر بعد تعافيهم.

وقال "خليل"، إن النزل لم يسجل أي حالة جديد حتى اللحظة، ما يؤكد انخفاض حدة الإصابات بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

وأضاف مدير الفريق الطبي، أن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا بنزل الشباب بلغ 316 حالة، غادروا جميعهم العزل إثر ثبوت سلبية التحاليل المعملية، وذلك منذ تخصيص النزل لعزل حالات كورونا متوسطة الإصابة بالفيروس في 19 أبريل الماضي حتى اليوم الثلاثاء.