محافظ الأقصر يتفقد أعمال رصف طريق المنطقة الصناعية بالبغدادي

تفقد مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، المنطقة الصناعية بمنطقة (البغدادي) بمركز ومدينة (البياضية) لمتابعة سير الأعمال بها وأعمال الرصف التي تمت بالطريق المؤدي للمنطقة.

وتابع "ألهم" أعمال المجمع الصناعي ومجمع الخدمات ومحطة معالجة الصرف الصحي، واستمع للواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، مؤكدا أن أعمال الإنشاءات المدنية بالمحطة اكتملت بنسبة 96% تقريباً وستبدأ أعمال التركيبات الكهروميكانيكي تمهيداً لتشغيل المحطة خلال الفترة المقبلة، وفقاً للجداول الزمنية المقررة للمشروع.

وشدد محافظ الأقصر، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لبدء تشغيل المشروعات المتبقية بالمنطقة، موجها رؤساء مدن الطود والبياضية بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من جوانب الطريق المؤدي للمنطقة الصناعية ومداخلها وتمهيد الطرق وتسوية المرتفعات.