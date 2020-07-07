استعدادا لاستقبال السائحين.. محافظ الأقصر يتفقد ترميم طريق الجولي فيل

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، المسار السياحي (طريق الجولي فيل)، لمتابعة أعمال الترميمات على جوانبه، ضمن الإجراءات التي تنفذها محافظة الأقصر، استعدادًا لعودة استقبال الزائرين بالموسم السياحي المقبل.

ووجه المحافظ، بتكثيف أعمال النظافة وتهذيب الأشجار بالجزيرة الوسطى التي تتم من قبل مجلس مدينة البياضية، كما وجه رئيسي مدينتي الطود والبياضية بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، من جوانب الطريق المؤدي للمنطقة الصناعية ومداخلها وتمهيد الطرق وتسوية المرتفعات.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد، واللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، والدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود، واللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة.