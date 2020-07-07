بدء أعمال تجهيز أول غرف استقبال أطفال السرطان بأورمان الأقصر

بدأ مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، أعمال فرش وتجهيز أول غرفة لاستقبال الأطفال وعلاجهم من السرطان بمقر ومبنى المرحلة الثالثة الذي يجري العمل على تجهيزه لخدمة أطفال الصعيد بالمجان.

وأعلن الدكتور هاني حسين، مدير عام المستشفى، أنه جرى فرش الغرف الجديدة للأطفال بألوان مبهجة ونقوش ورسومات مميزة على الجدران، لإضفاء بهجة على الغرف، وتضم الغرفة الواحدة 2 سرير و2 كرسي لاستقبال طفلين ومرافق لكل منهما.

وأضاف مدير عام المستشفى، أن قسم علاج سرطان الأطفال في الصعيد بالمجان، يشمل عيادات خارجية لاستقبال الأطفال الذين يعانون من سرطان الأطفال أو حتى يشتبه في إصابتهم بالأورام.