كشف حساب.. موقع تركي يرصد أيام أردوغان السوداء بعد عامين من تولي الحكم

بعد مرور عامين على تولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئاسة البلاد، إثر تطبيق النظام الرئاسي، يبدو أن تركيا في طريقها إلى السقوط نحو الهاوية.

ومع ذكرى استيلاء أردوغان على مقاليد الحكم في بلادهن في مثل هذا اليوم منذ عامين، سلّط موقع «أكشي سوزلوك» التركي الضوء على فساد الرئيس، وكيفية انفراده بالسلطة، ما يعد كشف حساب لفترة أردوغان الرئاسية، التي ضرب فيها عرض الحائط بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.

وينقل موقع «تركيا الآن» أبرز ما جاء في كشف الحساب الذي تألف من 600 بند سعى فيها الرئيس ونظامه فسادًا، التي جرى رصدها مؤرخة باليوم.

يوليو 2018

ارتفاع تكلفة المرور من نفق أوراسيا.منع وزير الداخلية سليمان صويلو لرؤساء البلديات عن حزب الشعب الجمهوري من حضور جنازات بعض الأتراك.تهديدات «سليمان صويلو» للرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي «بيرفين بولدان» بعد واقعة مقتل مواطن في مدينة «آغري» التركية.اعتقال 3 طلاب يحملون لافتة ساخرة من الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» أثناء حفلة تخرج من «جامعة الشرق الأوسط التقنية».حادث قطار تشورلو: نظرًا لعدم ملء خط السكة الحديد "المتجدد" بشكل صحيح، انهارت التربة وتضررت السكة الحديد. ولسوء الحظ، خرج القطار عن طريقه وفقد 24 مواطنا حياتهم وأصيب 338 شخصًا.وزير الاقتصاد وصهر الرئيس بيرات البيرق يترأس ملف الاقتصاد: على الرغم من مرور تركيا بواحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد، فقد عين أردوغان صهره بيرات البيرق وزيراً للخزانة والمالية.

سبتمبر 2018

صدور أرقام التضخم من هيئة الإحصاء التركية ووصلت أرقام التضخم إلى ذروتها الخمسة عشر عامًا الأخيرة مسجلاً 17.90٪.تدخلت قوات الدرك ضد مئات العمال المحتجين على ظروف العمل غير الملائمة وغير الصحية التي أدخلت إلى حدوث وفيات أثناء تشييد المطار.قدم أمير قطر طائرة إلى أردوغان تبلغ قيمتها 500 مليون دولار.زيادة غير مسبوقة في الشركات التي تعلن عن إفلاسها وتزايد في تسريح العمال.

أكتوبر 2018

ارتفاعات شهرية في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي. وجاءت الزيادات 18٪ للاستخدام الصناعي و9٪ للاستخدام المنزلي.زيادة الميزانية الرئاسية بنسبة 233٪الإفراج عن القس الأمريكي برونسون.ارتفاع ميزانية رئاسة الشئون الدينية التركية «ديانت» في 2019 بنسبة 35٪ إلى 10.5 مليار ليرة.أصبح «بن علي يلدريم» مرشح حزب العدالة والتنمية لمنصب رئاسة بلدية إسطنبول دون الاستقالة من منصبه كرئيس لمجلس النواب التركي.تصريحات أردوغان حول السيطرة على «ايش بنك، بنك العمل» وتبعيته للخزانة التركية.

مارس 2019

تعليق المفاوضات مع الاتحاد الأوروبيالانتخابات المحلية في 31 مارس 2019، وخسارة حزب العدالة والتنمية بعض المدن المهمة مثل اسطنبول وأنقرة، كما أثار الموقف المتحيز لوكالة الأناضول خلال الانتخابات ردة فعل قوية.

أبريل 2019

الاعتداء على رئيس حزب الشعب الجمهوري «كمال كليتشدار أوغلو» في جنازة الشهداء.

يوليو 2019

استقالة علي باباجان من حزب العدالة والتنمية، الذي يعتبر أحد مؤسسيه.الرقم القياسي التاريخي في عدد العاطلين عن العمل في يونيو 2019: وفقًا للأرقام الرسمية، بلغ عدد العاطلين عن العمل 4 ملايين و400 ألفًا وحطم ذلك الرقم القياسي بشكل مطلق.مقاومة الأهالي في جبال«كاز» لعمليات التنقيب عن الذهب بعد تدمير الغابات.

أغسطس 2019

تهديد أحمد داود أوغلو 24 أغسطس 2019، الذي قال فيه «لا تدعني أفتح فمي بشأن الفترة المظلمة بين 7 يونيو و1 نوفمبر 2015.»الحكم على رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، جانان كافتانجي أوغلو، بالسجن 9 سنوات و 8 أشهرن بسبب تغريداتها علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في الفترة 2012-2017.

أكتوبر 2019

بدء العداون على سوريا بعملية تسمى بـ«نبع السلام، واقتحمت القوات التركية شمال سوريا لإنشاء ممر أمني شرقي نهر الفرات.أحمد داود أوغلو، الذي كان رئيسًا للوزراء خلال حكومات حزب العدالة والتنمية، يؤسس حزب المستقبل.

مارس 2020

انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.تعيين أوصياء على 4 بلديات تابعة لحزب الشعوب الديمقراطين وهي بلديات «باتمان» و«سيلفان» و«ليجا» و«أرجاني».

أبريل 2020

استقالة وزير الداخلية التركي «سليمان صويلو» بعد الإعلان حظر التجوال في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد قبل ساعتين فقط من تطبيقه مما تسبب في حالة من الازدحام والفوضى في الشارع التركي.قانون تعديل الأحكام « العفو» في إطار مواجهة كورونا : خفف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية من عقوبات بعض السجناء وأُفرج عن 90 ألف سجين مع استثناء السجناء السياسيين.تعيين أوصياء على 44 بلدية تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي من إجمالي 65 بلدية.

يونيو 2020

اعتقال صحافيي «TELE1» و«Oda TV» بتهمة التجسس العسكري عقب نشر صور لجنازات ضباط أتراك عائدين من ليبيا يجري دفنهم بشكل سري.إسقاط عضوية البرلمان عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي «موسى فارس أوغولاري» و«ليلي جوفن»، ونائب حزب الشعب الجمهوري «أنيس بربر أوغلو».أعلن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إغلاق 7500 حساب مزيف داعم للحكومة التركية. كما تم إغلاق بعض الحسابات في روسيا والصين.

التصديق على عقوبة سجن رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول «جان كافتانجي أوغلو»: جرى التصديق على عقوبة السجن في الدعوى التي تم فتحها بسبب تغريداتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قبل سبعة أعوام.اعتداء الشرطة التركية على رؤساء نقابات المحامين المشاركين في مسيرة إلى أنقرة، لرفض مشروع القانون الذي عرضه حزب العدالة والتنمية لإنشاء نقابات منفصلة للمحامين في ثلاث مدن رئيسية.