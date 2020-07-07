أزمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعد خفض حصة تصدير أنقرة من الحديد

أزمة جديدة على الأبواب تضرب العلاقات المتوترة منذ فترة من الوقت بين تركيا والاتحاد الأوروبي بسبب شرق المتوسط، ​​وقضية اللاجئين، بعد أن خفض الاتحاد الأوروبي حصة التصدير التركية من الحديد والصلب من 2.5 مليون طن إلى 1.3 ملايين طن.

وقال فيسيل يايان، الأمين العام لجمعية منتجي الصلب: "خفض الاتحاد الأوروبي حصة الربع في تصدير الصلب بنسبة 46%، وبناءً عليه انخفضت الاتحاد الأوروبي، حصة تصدير الحديد والصلب لتركيا من 2.5 مليون طن إلى 1.3 ملايين طن"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وتوترت مؤخرًا العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بسبب عدة ملفات، أبرزها أزمة اللاجئين وتنقيب أنقرة عن النفط قبالة سواحل قبرص وتدخلها في ليبيا.

وأدى حادث تحرش سفينة حربية تركية بأخرى فرنسية خلال مهمة لها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يشارك فيه البلدان، إلى تفاقم التوتر بين أنقرة وباريس. ووصفت الأخيرة سلوك تركيا بالعدواني، بينما طالبت أنقرة باعتذار رسمي من فرنسا.

وتقول فرنسا إنّ الفرقاطة "كوربيه" تعرضت لإشارات ضوئية 3 مرات من رادار استهداف بحري تركي عندما حاولت الاقتراب من سفينة مدنية تركية، يشتبه في أنّها متورطة في تهريب أسلحة.

ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أزمة العلاقات مع تركيا من مختلف جوانبها في اجتماعهم المقرر عقده في 13 يوليو الحالي، حسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال لقائه الأحد الماضي بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بإسطنبول، أنّ علاقة الاتحاد الأوروبي مع تركيا ليست في أفضل حال لها خلال الفترة الحالية، مشددًا على ضرورة إعادة السلام إلى ليبيا التي باتت تمثل أزمة كبيرة بين دول أوروبا وأنقرة.