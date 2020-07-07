"التعليم" تنتصر على صفحات الغش: لم يتم تسريب امتحان واحد قبل موعده

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إنه لم يتم رصد أي تسريب للامتحانات الخاصة بالثانوية العامة، أو الدبلومات الفنية، منذ بداية الامتحانات حتى الآن، "مفيش مرة الامتحان كان موجود مع أي طالب قبل موعده، ولكن هناك أساليب كثيرة للغش يتبعها الطلاب ويتم كشفها"، كما أن الشخص الوطني الذي يرى تسريب للامتحان، ولم يُبلغ يُصبح "خائن".

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن بعض الطلاب يقوموا بإخفاء الهواتف الخاصة بهم، بطريقة صعبة من أجل الدخول بها للجان، وتصوير بعض الأسئلة من البوكلت، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو احدى الجروبات، "نتمكن من الإمساك بالطالب بعد 5 دقائق".

وتابع: "إحنا مسكنا النهاردة 19 طالب، فيه طلاب بيدخلوا اللجان بـ5 هواتف، يسلموا أثنين بره للمراقب فيطمئن ثم يقوموا باستخدام الهواتف الأخرى في الغش، وكمان كان فيه طالب زارع سماعة في أذنه كان بيغش منها، لما جهم يمسكوه زقها في ودنه، دخلت على الطبلة وانتقل المستشفى، فيه تهور من أجل الغش".