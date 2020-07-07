في المحافظات: حالات إغماء واشتباه في الإصابة بـ"كورونا" خلال امتحانات الثانوية

سجلت غرف عمليات مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات سقوط عدد من حالات الإغماء بين طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل لجان الامتحانات اليوم، فضلاً عن الاشتباه فى إصابة عدد من الطلاب والمراقبين بفيروس «كورونا»، كما تلقت عدداً من الشكاوى من طلاب القسم العلمى بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، معتبرين أنه جاء فى مستوى الطالب الممتاز، بينما اشتكى طلاب القسم الأدبى من طول امتحان التاريخ، وعدم كفاية الوقت المحدد للإجابة.

وشهدت محافظة الشرقية واقعة غريبة داخل لجنة مدرسة «عمر الفاروق» الرسمية للغات، حيث قام مسئولو اللجنة بتوزيع أوراق أسئلة امتحان الفيزياء على الطلاب باللغة الإنجليزية، رغم أن الطلاب سجلوا فى رغباتهم، قبل بداية الامتحانات، تسليمهم ورقة الأسئلة باللغة العربية، الأمر الذى أدى إلى تأخر بداية الامتحان داخل اللجنة، وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم أنه تقرر منح الطلاب وقتاً إضافياً لاستكمال الامتحان.

وأوضح المصدر أن المتعارف عليه أن طلاب مدارس اللغات يتم توزيع أسئلة الفيزياء عليهم باللغة الإنجليزية، إلا أن النظام التعليمى يسمح للطلاب بـ«تعريب» 3 مواد، وقد أبدى طلاب هذه اللجنة رغبتهم فى أداء امتحان الفيزياء باللغة العربية، وأضاف أن أوراق الأسئلة باللغة العربية لم تكن كافية لجميع الطلاب، وتم تدارك الموقف بطلب أوراق إضافية لباقى الطلاب، ومنحهم وقتاً إضافياً لتعويض ما فاتهم.

وخيمت حالة من الحزن على وجوه معظم الطلاب أثناء خروجهم من لجان الامتحانات بالإسكندرية، وقالت «سلمى سامى»، من لجنة مدرسة «الفواطم»، بإدارة وسط التعليمية، إن امتحان الفيزياء كان صعباً، ولم يكن الوقت كافياً للإجابة عن جميع الأسئلة، أو المراجعة، ووصفت أسئلة الامتحان بأنها «رخمة وغير مباشرة»، بينما أكدت «روان أحمد»، طالبة بالقسم الأدبى، أن «امتحان التاريخ تضمن أسئلة صعبة كثيرة، وكانت تحتاج إلى مزيد من الوقت والتفكير الطويل».

كما شكا طلاب القسم العلمى بالقليوبية من أن «امتحان الفيزياء جاء صعباً فى مجمله»، وتضمن 7 مسائل على الأقل، وهو عدد كبير على الطلاب فى ظل الظروف الراهنة، كما أن معظم أسئلة الامتحان جاءت غير مباشرة، فيما تباينت آراء طلاب القسم الأدبى، حيث اعتبر عدد منهم أن امتحان التاريخ جاء سهلاً ومباشراً، بينما شكا آخرون من طول أسئلة الامتحان، وكان يتطلب مزيداً من الوقت.

إلا أن وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، طه عجلان، أكد أن غرفة العمليات لم ترد إليها أى شكاوى بسبب صعوبة الامتحان فى مادتى الفيزياء والتاريخ، مشيراً إلى أن الغرفة تلقت إخطارات بإصابة 8 طلاب بحالة إعياء أثناء تأدية الامتحان، تم نقلهم إلى المستشفيات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الطلاب.

وفى كفر الشيخ، شهدت معظم اللجان حالة بكاء جماعى للعشرات من طالبات القسم العلمى، بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، وقالت «سلمى محمد» إنها لم تتمكن من الإجابة عن جميع الأسئلة، وأن بعض المسائل جاءت من خارج الكتاب المدرسى، ولم تتمالك الطالبة نفسها من البكاء ورددت: «بيضيعوا تعبنا ليه؟، إحنا طول السنة بنذاكر ومع ذلك أحلامنا ضاعت»، وأضافت أنها توقعت صعوبة امتحان الفيزياء، ولكن ليس لهذه الدرجة، حسب قولها.

وتباينت آراء طلاب القسم الأدبى حول امتحان التاريخ، حيث قال «عمرو سلامة» إن الأسئلة جاءت سهلة ومن الكتاب المدرسى والمراجعات النهائية، مشيراً إلى أنه تمكن من الإجابة عن 99% من الأسئلة، بينما قالت «رضوى بدوى» إن الامتحان تضمن بعض الجزئيات الصعبة، ولكنها اعتبرت أنه كان «سهلاً» فى مجمله، وتمكنت من الإجابة عن جميع الأسئلة.

وفى أسيوط، تباينت آراء طلاب القسم العلمى حول امتحان الفيزياء، حيث اعتبر البعض أنه «جاء فى المستوى المتوسط»، بينما أكد آخرون صعوبة جميع المسائل التى تضمنها الامتحان، فيما أبدى طلاب القسم الأدبى ارتياحهم لسهولة امتحان التاريخ، مؤكدين أنه جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وتلقت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم إخطارات بسقوط 4 طلاب مغشياً عليهم داخل اللجان، بالإضافة إلى الاشتباه فى إصابة طالب ومراقب بفيروس «كورونا»، وإصابة مراقب آخر بارتفاع فى ضغط الدم، فضلاً عن إصابة مراقب ثالث ببتر فى قدمه، نتيجة سقوطه تحت عجلات «قطار الصعيد»، أثناء توجهه إلى لجنة الامتحان بمركز ديروط، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وسجلت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج إصابة 9 طلاب بحالات إعياء داخل اللجان، بينهم أحد الطلاب تم نقله إلى مستشفى طهطا العام، المخصص لعزل حالات «كورونا»، بينما شهدت محافظة قنا إصابة 3 طالبات بهبوط حاد، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهن إلى المستشفيات المختصة، كما تلقت غرفة العمليات بمحافظة الغربية إخطاراً بمنع طالبة من دخول امتحان الفيزياء بلجنة مدرسة «خالد بن الوليد»، بإدارة بسيون التعليمية، نظراً لمخالطتها شقيقها المصاب بفيروس «كورونا»، كما تم الاشتباه فى إصابة طالبة أخرى بفيروس «كورونا»، بلجنة مدرسة «عبدالمنعم رياض»، بإدارة غرب المحلة التعليمية، فيما تقدم أحد المراقبين باعتذار عن عدم استكمال أعمال الامتحانات، بعد شعوره بارتفاع فى درجة حرارته، وتم نقل مراقب آخر للمستشفى، بعد شعوره بآلام حادة فى الصدر.

الشرطة تمنع وجود أولياء الأمور بمحيط اللجان.. وموكب جماعى لنقل طلاب شمال سيناء فى حراسة الأمن

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة فى مختلف المحافظات انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن، التى منعت أولياء الأمور من الوجود فى محيط اللجان، ولمتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا»، وتم نقل طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء إلى لجان الامتحانات بمدن الشيخ زويد ورفح، فى موكب جماعى للسيارات التى خصصتها المحافظة، وسط حراسة أمنية مشددة، كما تم منع الأهالى من التزاحم أو الاقتراب من محيط لجان الامتحانات.